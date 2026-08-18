Urna eletrônica (José Cruz/Agência Brasil)\nCom o início oficial das campanhas eleitorais nas ruas e na internet, a Justiça Eleitoral disponibilizou um aplicativo para o eleitor denunciar, pelo celular, irregularidades na propaganda de candidatas e candidatos nas Eleições 2026. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), o objetivo é facilitar a participação da sociedade na fiscalização do cumprimento das regras eleitorais, tornando mais ágil o encaminhamento de informações sobre eventuais irregularidades.\nRegulamentado para as Eleições Gerais de 2026, o aplicativo Pardal Móvel permite o envio de fotos, vídeos, áudios e links comprobatórios para que seja feita a análise e a adoção das providências cabíveis. Para acessar o aplicativo gratuitamente, o eleitor deve se identificar por meio do e-Título ou da plataforma Gov.br. A identidade da pessoa denunciante permanecerá protegida por sigilo, independentemente da forma de autenticação utilizada.