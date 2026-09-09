Eleitores que enfrentam dificuldades para chegar à sua seção eleitoral em Goiás podem contar com transporte gratuito de ida e volta no dia da votação. O benefício faz parte do programa Seu Voto Importa, instituído pela Justiça Eleitoral para as Eleições 2026, com o objetivo de assegurar a participação de cidadãos que não possuem condições de se deslocar por meios próprios. O pedido deve ser enviado até a próxima segunda-feira (14), com 20 dias de antecedência em relação ao 1° turno.\nO serviço contempla o trajeto entre a residência do eleitor e o local de votação, além de garantir prioridade de atendimento na seção eleitoral. Quando houver necessidade comprovada, o transporte também poderá incluir um acompanhante. O programa é voltado a quem reside em Goiás e se enquadra nos seguintes perfis: