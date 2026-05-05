A dois dias do fim do prazo para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor, longas filas vêm se formando na Central de Atendimento ao Eleitor, no Setor Bueno, em Goiânia, por cidadãos que, para estarem aptos a votar nestas eleições, deixaram para legalizar as pendências com a Justiça Eleitoral na última hora. O período se encerra já na quarta-feira (6) e só será reaberto em novembro, depois do segundo turno - caso haja.\nDados do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), solicitados pelo POPULAR, mostram que, até às 14h50 desta segunda-feira (4), foram realizados 221.501 atendimentos em Goiás relacionados a alistamentos, transferências e atualizações cadastrais. Chama a atenção que os atendimentos, iniciados em fevereiro, tiveram pico nas duas últimas semanas, com a aproximação do fim do prazo - numa média de 7 mil atendimentos por dia, enquanto anteriormente, na primeira quinzena de abril, a média foi de 3 mil atendimentos diários.