Elisberto da Retro (Podemos) foi eleito neste domingo (21) o novo prefeito de Joviânia, no sul goiano, em eleição suplementar convocada pela Justiça Eleitoral após a cassação da chapa vencedora das eleições de 2024. Ao lado do vice-prefeito Rogério Potim (PSDB), ele recebeu 64,98% dos votos e comandará o município até 31 de dezembro de 2028.\nO adversário Pedro Lucas, conhecido como 'Macaco', do MDB, obteve 35,02% dos votos, conforme divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO).\nA votação ocorreu das 8h às 17h, e a totalização dos votos foi concluída as 17h29. Dos 5.781 eleitores aptos a votar, 4.420 compareceram às urnas, o que representa uma abstenção de 20,49%, segundo o TRE-GO. Os votos nulos corresponderam a 2,96% do total, enquanto os votos em branco somaram 1,15%.\nOs eleitores de Joviânia que não compareceram à votação deverão justificar a ausência por meio do portal do TRE-GO.