Apontado por investigadores como principal responsável pela expansão para Goiás de grupo criminoso que atua no setor de combustíveis, o empresário de São Paulo Armando Hussein Ali Mourad possui 28 postos em 15 cidades goianas, incluindo a capital. Ele é irmão de Mohamad Hussein Mourad, considerado o líder da organização criminosa no inquérito da megaoperação realizada na quinta-feira (28), pela Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que apura esquemas de fraude, lavagem de dinheiro e infiltração da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) na cadeia de produção e distribuição de combustíveis no País.\nOs postos não foram alvos da operação de quinta-feira, mas são investigados no conjunto da atuação do grupo. Em Goiás, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em dez empresas com operação em Senador Canedo (Região Metropolitana de Goiânia), sendo nove distribuidoras e uma transportadora, segundo informações da decisão judicial que autorizou as medidas cautelares, da 2ª Vara Criminal de Catanduva (SP), obtida pelo produtor Rafael Campos da TV Anhanguera.