Durante agenda em Anápolis, nesta quinta-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou a aprovação da Lei Antifacção, que foi sancionada por ele nesta semana, e falou sobre combater a corrupção e o crime organizado no “andar de cima”.\nA Segurança Publica é uma das principais bandeiras de Ronaldo Caiado (PSD), que deve ser adversário de Lula na eleição deste ano.\n“Nós queremos chegar no andar de cima da corrupção neste País e do crime organizado. É muito fácil prender pobre na periferia. Quero ver prender os donos dos apartamentos de cobertura”, disse Lula.\nMatar o pobre na periferia é simples e justificável. Agora eu quero ver ir na cobertura de 500 metros quadrados e pegar o cara que ganha de verdade com isso”, afirmou o presidente.\nSem mencionar diretamente a disputa eleitoral, Lula disse que, neste ano, “nós vamos tentar deixar claro para a sociedade brasileira o que é verdade e o que é mentira neste País, quem faz e quem diz que faz”.