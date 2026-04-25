A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) iniciou o ano eleitoral com novo recorde de cargos comissionados, seguindo a série histórica de consecutivos aumentos registrada nos últimos quatro anos. Depois de manter o total de 3.631 nomeados em janeiro de 2022, o Legislativo chegou a 5.775 postos de livre indicação ocupados em março de 2026, segundo dados de pessoal no Portal da Transparência da Casa, que ficou sem atualizações neste ano até 22 de abril, enquanto os novos aumentos e indicações ocorriam.\nO número de cargos comissionados à disposição dos 41 deputados estaduais e da direção do Poder teve aumento de 120% no período de 10 anos, na comparação com a quantidade registrada em março de 2016, quando eram 2.625. O ritmo de crescimento, no entanto, ganhou maior intensidade desde janeiro de 2023, com o início da atual administração do Legislativo estadual. Até dezembro de 2022, último mês antes do início da gestão em curso, a Alego tinha um total de 3.733 comissionados nomeados.