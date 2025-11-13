Em um cenário de segundo turno da eleição de 2026 entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), o petista tem 42% das intenções de voto contra 35% do goiano. Outros 19% votariam branco, nulo ou não votariam e 4% estão indecisos. Os números são da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (13).\nCom o porcentual, Caiado atingiu seu melhor nível na série de levantamentos, iniciada em maio de 2025. Na rodada anterior, de outubro, Lula tinha 46% e Caiado, 31%. A diferença caiu de 15 para 7 pontos.\nNo cenário de disputa direta entre Lula e Jair Bolsonaro (PL), o petista tem 42% contra 39% do ex-presidente. Os dois estão, portanto, empatados tecnicamente. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais. Outros 17% votariam branco, nulo ou não votariam, e 2% estão indecisos. Bolsonaro está inelegível até 2030, mas a análise de seu desempenho é vista como relevante para medir o teto de intenções de voto da oposição.