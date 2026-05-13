A 5ª rodada da pesquisa Genial/Quaest referente à disputa para presidente da República em 2026 mostra que, em cenário de segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o petista tem 44% das intenções de voto contra 35% do goiano.\nOutros 17% afirmaram que votariam branco, nulo ou não votariam. Indecisos são 4%.\nOs números deste cenário são semelhantes ao da rodada anterior, de abril, com oscilações dentro da margem de erro de 2 pontos porcentuais. Em abril, Lula tinha 43% contra 35% de Caiado. Branco/nulo/não votaria eram 18% e indecisos, 4%.\nO levantamento mostra que, em caso de disputa direta contra Lula, Caiado tem melhor desempenho entre eleitores da direita não bolsonarista e entre bolsonaristas, com porcentuais de 69% e de 72%, respectivamente. Entre os independentes, o goiano tem 33%. Já entre lulistas e a esquerda não lulista, os porcentuais são de 1% e 7%, respectivamente.