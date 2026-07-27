O PSD chegou à convenção, neste domingo (26), com chapa pura, com o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, na vice de Ronaldo Caiado na disputa ao Planalto. E Kassab disse, em coletiva, que não houve “solo fértil” para alianças.\nO dirigente argumentou que a federação formada por União Brasil e Progressistas negou espaço para a candidatura de Caiado a presidente, partidos menores demonstraram necessidade de ter candidato próprio e os demais estão comprometidos com o PT ou com o PL. “Nós não queremos compromisso nem com o bolsonarismo, nem com o petismo”, afirmou.\nCaiado diz que Lula e Flávio se retroalimentam "na vaidade do outro"\nCaiado tem candidatura à presidência oficializada durante convenção do PSD em São Paulo\nCaiado amplia ofensiva em busca de viabilidade\nNeste cenário, Caiado afirmou que o tempo que terá no programa eleitoral na televisão será “suficiente para nós sermos conhecidos no Brasil todo”. Uma estimativa feita pela Folha de S.Paulo aponta que ele terá cerca de 2 minutos. Caiado mencionou que este tempo será usado junto com outras estratégias, nas redes sociais e nas participações nos debates.