O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) esteve na Câmara Municipal de Goiânia nesta terça-feira (14) para reforçar sua pré-candidatura ao Palácio das Esmeraldas na eleição de 2026 e pedir apoio aos vereadores na elaboração de propostas para a capital que serão inseridas em seu plano de governo. A agenda ocorreu a pedido do próprio tucano e foi costurada pelos parlamentares do PSDB na Casa, Aava Santiago e Rodrigo Rizzo.\nO ex-governador disse que um dos seus “principais sonhos” é revitalizar o Centro de Goiânia “fazendo o que eu fiz em Pirenópolis, substituindo a fiação aérea pela fiação subterrânea para descobrir as belezas da art-déco da nossa capital” e afirmou que, para isso, poderia haver maior colaboração entre a Prefeitura e a Câmara para “abrir novas avenidas, novas intervenções” com o intuito de “embelezar a cidade”.