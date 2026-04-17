O governador Daniel Vilela (MDB) também buscou calibrar o tom do discurso ao falar ao público evangélico nesta quinta-feira (16) mas, apesar dos acenos, desconversou ao ser questionado sobre a possibilidade de o vice da chapa na disputa à reeleição ao Palácio das Esmeraldas sair de dentro do segmento.\n“Isso tem um momento certo, nós vamos continuar numa agenda intensa, administrativa, focado na gestão, para continuar garantindo com que os goianos tenham o melhor governo do Brasil, que foi a isso que o governador (Ronaldo) Caiado elevou o nosso Estado e a nossa gestão. E, num momento oportuno, nós vamos estar discutindo essa composição da chapa”, afirmou, em entrevista coletiva.\nAs falas ocorreram após a 51ª Convenção Nacional das Assembleias de Deus - Ministério de Madureira (Conamad), realizada nesta quinta na Assembleia de Deus Campo Campinas, em Goiânia. Como já mostrou O POPULAR, o ex-senador Luiz do Carmo (PSC), ligado ao segmento evangélico, é tido como um dos nomes favoritos para compor a vice na chapa governista.