Lideranças do PSDB em Goiás defenderam nesta quinta-feira (05) a composição de aliança entre o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o grupo liderado pelo PT em Goiás, para ampliar a estrutura da pré-candidatura ao governo estadual. As declarações dos tucanos foram dadas ao POPULAR durante evento realizado pelo ex-tesoureiro nacional do PT, Delúbio Soares, com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias.\nComo informado pelo Giro, integrantes da cúpula do PT voltaram a procurar o ex-governador em busca de composição para a disputa estadual, em conversas com a presidente do PT em Goiânia, Neyde Aparecida, o pré-candidato a deputado federal, Delúbio Soares, e com o futuro ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Olavo Noleto.\nNo encontro realizado em torno do auxiliar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em churrascaria na capital, petistas comentaram, nos bastidores, que a prioridade da direção nacional seria construir palanque forte no estado para a campanha à reeleição, além do lançamento de chapa competitiva a deputado federal. Neste sentido, a avaliação é de que a estrutura mais relevante em Goiás seria composta pela união de setores da oposição, a ser encabeçada por Marconi Perillo.