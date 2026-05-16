Ao oficializar a filiação de pelo menos 11 prefeitos goianos ao MDB, em ato na noite desta sexta-feira (15), o governador Daniel Vilela (MDB) reforçou o discurso de continuidade, de uma consolidação da base aliada em torno de sua pré-candidatura à reeleição, e disse que a adesão de lideranças que antes estavam em partidos de oposição, como o PL e o Novo, demonstra o reconhecimento ao grupo alinhado ao projeto caiadista.\n“Acredito que essas filiações também são fruto de um entendimento dessas pessoas de que a nossa candidatura representa o futuro do nosso estado, a sequência do trabalho do nosso governador Ronaldo Caiado, que é altamente aprovado pelos goianos. Então as pessoas naturalmente querem fazer parte desse time, alguns filiando ao MDB, outros ao UB, ao PP, ao PSD, outros partidos, mas o mais importante é esse reconhecimento que acontece lá fora dos partidos através da sociedade”, disse Daniel, em resposta a questionamento do POPULAR em entrevista coletiva.