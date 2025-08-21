Pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quinta-feira (21), mostra que, em Goiás, 74% acreditam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deveria se candidatar à reeleição e 24% dizem que o petista deveria entrar na disputa pelo quarto mandato. Outros 2% não souberam ou não responderam.\nO instituto também perguntou aos entrevistados se Bolsonaro deveria manter a pré-candidatura mesmo inelegível no momento ou se deveria abrir mão e apoiar outro candidato. Em Goiás, 60% disseram que ele deveria deixar a pré-candidatura e apoiar outro nome. Já 32% afirmaram que ele deveria manter seu projeto (8% não souberam ou não responderam).\nNúmeros de Lula nos oito estados em que a pesquisa foi realizada:\nPergunta: Lula deveria se candidatar à reeleição?\nSão Paulo\nSim: 32%\nNão: 66%\nNS/NR: 2%\nMinas Gerais