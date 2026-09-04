O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), participou nesta quinta-feira (03) de ato da campanha do ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) ao governo estadual e cobrou maior engajamento da militância de esquerda em torno dos projetos apoiados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Goiás, além da candidatura do petista à reeleição. O auxiliar de Lula defendeu que a vitória de Luis Cesar “é possível, mas tem que acreditar” e direcionou ataques e provocações ao ex-governador e presidenciável Ronaldo Caiado (PSD).\nA plenária da campanha esquerdista foi realizada no auditório de um hotel, em Goiânia, e contou com a presença das candidatas ao Senado, Cíntia Dias (PSOL) e Isaura Lemos (PSB), além de apoiadores e postulantes a deputado federal e estadual. A maior parte dos presentes, no entanto, era de integrantes do Acampamento Dona Lindu, que busca ações de reforma agrária em Goiás, com unidade principal em Caldas Novas e atuação em outras localidades como Mara Rosa e Itaberaí.