A pesquisa Genial/Quaest, publicada nesta quinta-feira (30), mostra que, no recorte por eleitores de Goiás, o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) tem a maior intenção de votos na disputa pela Presidência da República, com 33%. No levantamento estimulado, o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 27%, e o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 23%.O escritor Augusto Cury (Avante), o empresário Renan Santos (Missão), o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e a dentista Samara Martins (UP) têm 1%, cada. O ex-deputado federal Cabo Daciolo (Mobiliza), o economista Edmilson Costa (PCB), o bacharel em Direito Leonardo Avalanche (PRTB) e o professor Hertz Dias (PSTU) não pontuaram. Os indecisos são 9%. Aqueles que decidiram votar branco, nulo ou não votar são 4%.Na pesquisa espontânea, Flávio aparece à frente, com 17% das intenções de voto. Em seguida estão Lula, com 15%, e Caiado, com 11%. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 1%, mas não disputará a eleição porque está preso e inelegível. Renan Santos também tem 1%. Os demais não pontuaram. Neste caso, os indecisos são 53%. Outros 2% decidiram votar branco, nulo ou não votar. De acordo com a pesquisa, em cenário de segundo turno entre Caiado e Lula, o goiano tem 67% contra 23% de Lula. Em caso de disputa direta entre Flávio e Lula, o senador supera o petista, com 47% contra 35%. Entre os presidenciáveis, Caiado é o mais conhecido. O levantamento mostra que 70% afirmaram que conhecem o pessedista e votariam nele; 6% não o conhecem; e 24% disseram que sabem quem ele é, mas não votariam nele.Nesta rodada, a Genial/Quaest fez 1.104 entrevistas entre os dias 24 e 28 julho com eleitores de Goiás. A coleta foi domiciliar, realizada face a face por meio de questionários estruturados. A margem de erro estimada é de 3 pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada com os números BR-08063/2026 e GO-01701/2026, no dia 24 de julho.