O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado em Goiás por 61%. O número é da pesquisa Genial/Quaest publicada nesta quarta-feira (6). O porcentual dos que aprovam a gestão é de 37%. Outros 2% não souberam ou não responderam.\nO índice registrado em Goiás é o maior numericamente entre os 10 estados onde o levantamento foi realizado. São eles: Pernambuco, Bahia, Ceará, Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Goiás.\nParaná e São Paulo são os estados com índices de desaprovação mais semelhantes ao de Goiás, com 60% e 58%, respectivamente. A margem de erro da pesquisa em São Paulo é de 2 pontos porcentuais. Nos demais estados é de 3.\nA nível nacional, o governo Lula é desaprovado por 52% e aprovado por 43%; 5% não souberam ou não responderam.