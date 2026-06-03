Em visita a Goiás nesta terça-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) culpou a família Bolsonaro pela possibilidade de novo tarifaço dos Estados Unidos a produtos brasileiros, e elevou o tom contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), a quem chamou de “imbecil, traidor e covarde”. Ao repetir a estratégia de defender a soberania do País, como fez em julho do ano passado na ocasião do primeiro anúncio de taxação, ele segurou um cartaz com dizeres de que o “pix é do Brasil” e reclamou de “decisão intempestiva e com base em mentira” do governo norte-americano.\nO palanque de Lula em Catalão e Rio Verde, cidades das regiões Sudeste e Sudoeste do Estado, também teve alfinetadas contra o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) a respeito do repasse de recursos federais na área da saúde em Goiás. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apontou aumento de verbas em 2025 na comparação com 2022, último ano da gestão de Jair Bolsonaro (PL), e provocou Caiado pelo fato de não ter cumprido promessa de assumir a gestão do Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), construído pelo município e inaugurado ontem pelo presidente.