O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (26), em Anápolis, que o governo federal quer “chegar no andar de cima” do combate à corrupção e ao crime organizado. A declaração sobre segurança pública foi feita pelo petista em discurso durante visita ao complexo da Brainfarma, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).\n“Nós queremos chegar no andar de cima da corrupção neste País, e do crime organizado. É muito fácil prender pobre na periferia. Quero ver prender os donos dos apartamentos de cobertura. Quero ver prender os donos do narcotráfico nos condomínios chiques”, afirmou o presidente. “Matar o pobre na periferia é simples e justificável. Agora eu quero ver ir na cobertura de 500 metros quadrados e pegar o cara que ganha de verdade com isso”, disse.\nNo discurso, Lula comemorou o início da vigência da Lei Antifacção, que foi sancionada por ele nesta semana. O presidente também mencionou medidas tomadas por sua gestão, como uma base da Polícia Federal em Manaus, para atuar na fronteira brasileira.