O governador Daniel Vilela (MDB) utilizou o segundo encontro da base governista - “Pra frente, Goiás” -, em Luziânia (Região do Entorno), neste sábado (11), para reforçar o que chamou de suas “credenciais políticas” para a disputa à reeleição ao Palácio das Esmeraldas, elevando o tom, sem citar nomes, contra prováveis adversários nas eleições.\nAo reafirmar que dará continuidade ao trabalho do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), Daniel buscou pedir apoio à sua própria reeleição e ao projeto do goiano de tornar-se presidente da República. “Fui vereador, fui deputado estadual, fui deputado federal e estive ao lado do governador como vice-governador. Tenho um passado que me credencia a isso”, afirmou, acrescentando que foi “bom aluno” de Caiado e que tem “energia” para tocar o governo.\nEle convocou a militância e as lideranças regionais para manterem o empenho até o dia da votação, destacando que o futuro da região depende do resultado das urnas. "Nunca existe eleição ganha antes da hora. Essa mesma energia, esse mesmo entusiasmo que nós observamos aqui hoje, nós precisamos dedicar até o dia 4 de outubro, imaginarmos que a gente ainda precisa de trabalhar cada vez mais”, afirmou.