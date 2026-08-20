O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Cidadania), destacou o seu apoio à candidatura do deputado federal Gustavo Gayer (PL) ao Senado Federal. A decisão foi selada nesta quarta-feira (19), durante visita de Gayer à sede do Legislativo, quando 14 parlamentares discursaram em apoio a ele. Desses, sete são candidatos a cargos eletivos nas eleições deste ano.\nInformações de bastidores apontam que a ida de Gayer à Casa foi sugerida por Thialu Guiotti (Avante) e Ronilson Reis (SD), mas a decisão final de recebê-lo coube a Policarpo, que disputa uma vaga de deputado estadual. A coligação da qual seu partido faz parte, ao lado do PSDB, tem como candidatos ao Senado Ernesto Roller (PSDB) e Iure Castro (Cidadania).\nA segunda vaga apontada por aliados de Policarpo é o apoio à candidatura de Gracinha Caiado (UB). Há a previsão, inclusive, de que a ex-primeira-dama de Goiás também visite a Câmara nos próximos dias, no intuito de receber a formalização de apoio de grupo de vereadores. A organização do encontro está por conta de Ronilson Reis.