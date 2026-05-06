-POP_CamaraGYN_060526 (1.3406578)\nEm meio ao impasse entre a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia e a Prefeitura, a reunião do colegiado desta quarta-feira (6) foi cancelada por falta de quórum. A decisão foi proclamada sob contestação de vereadores da base aliada do prefeito Sandro Mabel (UB). O áudio da discussão foi vazado na transmissão ao vivo da Casa, com os microfones abertos dos parlamentares (assista ao vídeo acima).\nO encontro foi conduzido por Willian Veloso (PL), que substituiu o presidente Luan Alves (MDB), que estava em viagem à Europa representando a Câmara e tem previsão de chegar ao Brasil nesta quarta. Às 8h13, Veloso, que se considera independente em relação ao Paço, declarou o encerramento por ausência do número mínimo de parlamentares, gerando reação imediata entre os presentes.