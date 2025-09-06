Dos 37 vereadores da capital, 23 afirmam integrar a base aliada do prefeito Sandro Mabel (UB) na Câmara Municipal de Goiânia, mostra levantamento feito pelo POPULAR. Na comparação com a última medição, feita em março, o grupo governista perdeu quatro nomes (eram 27), mas ainda segue maioria na Casa. (Veja o quadro)\nO grupo de independentes, que não está alinhado formalmente nem à base nem à oposição, foi o que mais cresceu. Passou de sete para dez integrantes: Vitor Hugo, Oséias Varão, Coronel Urzêda e Willian Veloso (os quatro do PL); Lucas Vergílio (MDB), Sanches da Federal (PP), que já declaravam o posicionamento, se somam a Denício Trindade (UB), Igor Franco (MDB), Léo José (SD) e Pedro Azulão Jr. (MDB), que migraram após tensionamento da relação com o Paço.\nCom exceção de Trindade, todos os “novos independentes” enviaram a mesma justificativa ao POPULAR ao serem questionados da mudança: apesar de não se definirem como “oposição”, eles afirmam também que não querem ser “confundidos” como uma “base automática”.