O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirma que não negociou espaço na chapa para as eleições em Goiás no acerto de filiação do governador Ronaldo Caiado ao partido, anunciada na terça-feira (27). Segundo ele, as definições locais da legenda serão discutidas a partir da próxima semana entre Caiado, o senador Vanderlan Cardoso, atual presidente do diretório estadual, e demais lideranças filiadas.\nEm entrevista ao POPULAR ele falou de como será a definição do partido para a disputa à Presidência da República e os desdobramentos do anúncio.\nComo será a definição do nome para a Presidência agora com a filiação do governador Ronaldo Caiado?\nFaremos um entendimento. Primeiro tínhamos o Ratinho (Júnior, governador do Paraná) colocando o nome dele já há um tempo. Depois o Eduardo Leite (governador do Rio Grande do Sil) também colocou e o Ratinho ficou muito contente. Duas opções é ótimo. E agora chegou o Caiado, que estava muito preocupado em ter oportunidade de colocar o seu nome e acabou havendo esse entendimento. Os três terão os meses de fevereiro e março para fazer as suas apresentações. Estão os três muito animados, muito motivados para disputar a Presidência. E em 15 de abril o partido define quem vai ser o candidato. O entendimento está muito claro. Há muita harmonia. Qualquer que seja o escolhido, vai ter o apoio de todos. Isso é muito bom.