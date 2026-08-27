Confirmando uma agenda com a presença de nomes que disputam uma cadeira ao Senado Federal durante as sessões ordinárias na Câmara Municipal de Goiânia, a Casa recebeu nesta quarta-feira (26) a ex-primeira-dama de Goiás Gracinha Caiado (UB). Em tom eleitoral, ao menos 20 vereadores, que se alternaram nos discursos elogiosos, externaram o compromisso de respaldo a ela na campanha atual.\nO encontro foi articulado por Ronilson Reis (SD), um dos nomes cotados para a Presidência da Casa na próxima disputa da mesa diretora, e conduzido pelo presidente da Câmara, Romário Policarpo (Cidadania). E a presença na sessão ocorreu uma semana após outro candidato ao Senado, o deputado federal Gustavo Gayer (PL), da oposição ao governo estadual, ter tido destacado o apoio a ele pelo próprio Policarpo.\nDurante o ato, o presidente reforçou que seus posicionamentos eleitorais não foram alterados pela escolha partidária - o Cidadania está na aliança de apoio a Marconi Perillo (PSDB). “Independentemente do partido em que eu estivesse, eu caminharia com os dois (Ronaldo Caiado e Gracinha) nas eleições. Trabalharei muito porque sei que é o melhor para o estado”, afirmou Policarpo.