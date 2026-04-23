Quatro vereadores de Goiânia planejam uma viagem internacional de 11 dias pela Europa, entre 25 de abril e 5 de maio, para participação em um evento de “imersão técnica e institucional” nas áreas de saneamento e meio ambiente. A comitiva passará pela Áustria, Eslovênia e Alemanha, sendo composta por Igor Franco (Podemos), Léo José (SD), Luan Alves (MDB) e Thialu Guiotti (Avante). A viagem integra o III Benchmarking Internacional Águas & Saneamento - Áustria e Eslovênia 2026, organizado pela empresa de consultoria ambiental Lavoro Solutions, sediada em Niterói (RJ), responsável também pela estruturação da programação. O custo individual de cada pacote a ser contratado pela Câmara Municipal de Goiânia será de R$ 74.330,00, totalizando R$ 297.320,00 para os quatro participantes - valor já empenhado (quando é feita a reserva no orçamento) pela Casa, por meio de dispensa de licitação, conforme informado pelo portal da transparência.Os pacotes incluem as passagens aéreas internacionais de ida e volta, hospedagem com café da manhã, transporte terrestre (traslado) durante a programação oficial, seguro-viagem e acompanhamento técnico da equipe organizadora. Além das despesas já incluídas nos pacotes, há a previsão de pagamento de diárias aos vereadores. Pela tabela vigente, o valor diário para países que integram a zona do euro é de R$ 2.335,09. Considerando os 11 dias de viagem, cada parlamentar poderia receber até R$ 25.685,99, o que resultaria na despesa com diárias em R$ 102.743,96. Somados aos custos da contratação dos pacotes, o gasto total poderia chegar a cerca de R$ 400 mil, segundo os cálculos da reportagem.Contudo, em nota, a Câmara afirmou que adota critérios de economicidade e que, nesses casos, pode autorizar apenas o pagamento parcial das diárias, entre 40% e 60% do valor previsto, quando o pacote já inclui despesas como hospedagem e alimentação. O Legislativo informou ainda que o valor final com diárias não foi previamente definido. “A participação em eventos e missões comerciais são parte da atividade parlamentar”, justificou a Casa, sobre a iniciativa das viagens.ProgramaçãoConforme o convite feito pela empresa organizadora, o evento na Áustria e na Eslovênia prevê visitas a instalações de referência, reuniões estratégicas, workshops e seminários com especialistas internacionais, além de intercâmbio com gestores do setor. A programação terá início no dia 27 de abril, após dois dias destinados à recepção e adaptação dos participantes. No roteiro previsto na documentação anexa ao processo e no site da organizadora, não há informações sobre atividades desses dias. Mais adiante, em 3 de maio, os vereadores se deslocarão para Munique, na Alemanha, para participarem do IFAT Munich 2026, descrita como a maior feira mundial de tecnologias ambientais, com visita prevista para o dia 4 de maio.Ex-presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), Luan Alves diz que o intuito da viagem é o de discutir a questão ambiental e trazer para Goiânia a perspectiva “do que está dando certo mundo afora”. O emedebista é autor de um projeto de lei complementar sobre a modernização do Sistema e a Política Municipal do Meio Ambiente de Goiânia (Simma), que dispõe sobre as regras de licenciamento ambiental, a proteção, a fiscalização e o processo administrativo para apuração de infrações ambientais. Igor Franco também segue na mesma linha e afirma que a viagem pode contribuir diretamente para “qualificar decisões, na elaboração de leis, fiscalização de contratos ou discussão de políticas públicas voltadas ao saneamento”. “A ideia não é teoria, é observar o que dá certo, entender como foi implementado e avaliar o que pode ser adaptado à realidade brasileira, principalmente no que diz respeito a custos operacionais, eficiência e escala”, afirma Franco.Procurados, Léo José e Thialu Guiotti não retornaram aos contatos da reportagem.Outras viagens Caso seja confirmado, o roteiro pela Europa será a terceira viagem internacional dos vereadores apenas este ano. No fim de março, Edward Madureira (PT), Geverson Abel (Republicanos) e o diretor legislativo da Casa, José Carlos Issy, foram para a cidade de Assis, na Itália, representar o Legislativo no II Festival da Administração Compartilhada dos Bens Comuns. O custo com diárias para os três foi de R$ 43,1 mil.Há também a previsão de o presidente da Casa, Romário Policarpo (Cidadania), do líder do governo, Wellington Bessa (Mobiliza), de Coronel Urzêda (PL), e do diretor-geral do Legislativo, Wellington Peixoto, irem para a cidade de Aveiro, em Portugal, entre os dias 6 e 17 de maio, para participar de programações ligadas ao aniversário da cidade portuguesa. Como revelou O POPULAR, ao serem somados os custos com as diárias para os representantes da Casa com as passagens aéreas para Portugal, o Legislativo pode chegar a desembolsar R$ 170,5 mil na despesa. O valor total com as passagens será de R$ 56,6 mil, com cada uma saindo a R$ 14,1 mil.Em maio do ano passado, Luan Alves e Léo José foram convidados, também pela Lavoro Solutions, para participaram de um evento na Suíça, mas a viagem foi cancelada pela própria Câmara em meio a desgastes com a repercussão.