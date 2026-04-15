Ao empossar o produtor rural e empresário Ademar Leal como novo secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em cerimônia no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia, nesta terça-feira (14), o governador Daniel Vilela (MDB) reforçou os acenos ao agronegócio e destacou o papel de “interlocução política” a ser tocado pelo auxiliar, responsável, segundo disse, por “resgatar o protagonismo” da pasta.\nPré-candidato à reeleição ao Palácio das Esmeraldas, Daniel tem buscado estabelecer melhor relação com o setor produtivo depois dos desgastes provocados pela cobrança da taxa do agro por três anos na gestão do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e da demora do governo em entregar obras de infraestrutura com recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) - pontos que o governador enfatizou em seu discurso de 32 minutos nesta terça.