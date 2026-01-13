Depois de empossar o auditor fiscal Adonídio Neto como novo titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços (Sedicas), em cerimônia no Paço nesta segunda-feira (12), o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), voltou a sinalizar para a possibilidade de reforma no primeiro escalão e a fazer críticas, sem citar nomes, ao estado de coisas deixado pela administração anterior.“Nós entendemos que a equipe precisa sempre de ajustes. Nós temos outros pontos que estão sendo ajustados também, outros que serão ajustados. É coisa que conforme vai surgindo a necessidade... Porque a cidade muda de ciclo. Nós chegamos a uma cidade totalmente arrebentada, uma cidade com corrupção solta, endividada, que precisava, em algumas áreas, um tipo de secretariado”, disse Mabel, em coletiva. Em entrevista ao podcast Giro 360, ainda no dia 5 de dezembro, o prefeito adiantou que já avaliava substituir integrantes do seu secretariado que não estavam entregando resultados e que já havia alertado auxiliares sobre sua insatisfação. “Chamei alguns e falei para prestar atenção: ‘Vocês entraram aqui, era uma Prefeitura. Hoje, a Prefeitura está avançando, mas vocês não estão avançando’.”“Conforme você vai desenvolvendo, colocando ela mais correta, nós temos que ir mudando. Acabamos de ter que trocar algumas pessoas ou por pedido da pessoa ou porque nós achamos que podemos melhorar, como foi o caso da Secretaria da Indústria e Comércio. Nós trocamos o secretário, mas aguardamos para achar o secretário que fosse na medida que nós precisávamos e está aí o Adonidio para cumprir esse papel”, afirmou, na posse.O novo secretário foi indicado pelo Fórum das Entidades Empresariais de Goiás (FEE). Ele já exerceu os cargos de delegado regional de Fiscalização de Goiânia, superintendente executivo da Receita Estadual, subsecretário de Atração de Investimentos, subsecretário de Políticas Públicas de Obras e Saneamento e secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços.A Sedicas estava sem titular desde dezembro do ano passado, quando a interina, Bárbara Jullienny de Sousa, deixou o comando da pasta. Ela havia assumido a pasta em setembro, depois da exoneração do então titular Diogo Franco, que é irmão do vereador Igor Franco (MDB) - ex-líder do governo na Câmara Municipal de Goiânia.Ao comentar as prioridades da secretaria, Mabel destacou que a gestão não pretende implantar um grande polo industrial, mas reforçar arranjos produtivos locais, como o polo moveleiro, além de estimular a formalização de atividades exercidas de forma informal, a exemplo do setor de confecções. Segundo o prefeito, a proposta envolve a criação de espaços adequados para produção, acesso a financiamento para modernização de equipamentos e oferta de capacitação técnica.“Nós criaremos ali naquele Jockey Clube um grande hub nesse sentido. Tem muita coisa para se fazer, e o secretário Adonidio vai estar fazendo por nós, fazendo uma cidade melhor, que cresça e atraia novos investimentos. As pessoas virão cada vez mais para Goiânia. Goiânia é uma cidade boa de se morar, uma cidade que está crescendo e vai crescer ainda mais. Nós fomos a Portugal ver o exemplo de Caiscais e vimos como que a cidade cresceu. Nós queremos implantar esse modelo aqui em Goiânia também”, afirmou o prefeito. Mabel afirmou ainda que o novo secretário terá a “missão” de acelerar as ações da pasta, que, segundo ele, teve ritmo reduzido no primeiro ano da gestão. “O secretário Adonídio vai pegar firme nesse sentido. Uma secretaria que nós ficamos com ela no primeiro ano meia parada. Então, agora, a gente só tem que fazer uns quatro anos em três. Vai ter que apertar o passo ainda mais”, disse Mabel. Questionado sobre o foco dos trabalhos na Sedicas, o novo auxiliar disse que trabalhará em prol da “desburocratização” dos trâmites para abertura de empresas na capital, que bateu recorde no último ano com quase 60 mil novos registros.A cerimônia de posse contou com a presença do secretário estadual de Indústria e Comércio, Joel Sant’Anna Braga, dos deputados Lincoln Tejota (UB) e Eduardo Prado (PL), do vice-presidente da Câmara de Goiânia, Anselmo Pereira (MDB), além de representantes do FEE, como o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), André Rocha; o presidente da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), Edwal Portilho; o presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg), Euclides Barbo; e o presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira