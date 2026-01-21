O vice-governador Daniel Vilela (MDB) realizou reunião com deputados estaduais da base aliada ao governador Ronaldo Caiado (UB) nesta terça-feira (20) e encaminhou pedido de definição por parte dos parlamentares para viabilizar maior agilidade na liberação das emendas impositivas. Como antecipado pelo POPULAR, os parlamentares deixaram R$ 213,5 milhões em emendas impositivas sem a definição de beneficiários e alegaram “falta de tempo” ou acertos políticos para a demora.\nResponsável pelo cumprimento das indicações a partir de abril, quando assume o governo com a saída de Caiado para a pré-candidatura à Presidência, o emedebista aponta não haver impeditivo no Executivo para atender a expectativa dos próprios deputados estaduais, que buscam finalizar a execução dos recursos até junho, no prazo final de transferências definido pela Legislação Eleitoral. No total, os deputados têm indicações de R$ 567,9 milhões no orçamento estadual de 2026.