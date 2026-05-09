O governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), e o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) dedicaram a maior parte de suas falas em Rio Verde (Região Sudoeste), durante o terceiro encontro da base governista - “Pra Frente, Goiás” - neste sábado (9), para destacar a política de parceria do governo goiano com os municípios e reforçar a estratégia eleitoral do grupo, que mira a sucessão estadual e o Palácio do Planalto.\nDaniel e Caiado buscaram associar o fortalecimento político da base à presença de 40 prefeitos, segundo informou a assessoria do governo, e outras lideranças municipais no evento, que, como revelou o Giro, recebeu atenção especial do núcleo político do Palácio das Esmeraldas, sobretudo porque o Sudoeste do Estado é uma região marcada pelo agronegócio, setor com o qual Caiado enfrentou dificuldades recentes, quando governador, e um reduto de forte influência do bolsonarismo.