Durante encontro nacional do PL Mulher na manhã deste sábado (11) em Rio Verde (GO), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou boa parte dos cerca de 50 minutos de discurso para atacar o governo do presidente Lula (PT), chamar a esquerda de "maldita", e defender a candidatura presidencial do seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nas eleições de 2026.\n"Não vamos aceitar mais essa esquerda maldita governando a nossa nação. Um casalzinho, um casal que demoniza Israel, mas que agora começou a frequentar as igrejas. Há um tempo atrás, e tem matéria, vocês podem dar um Google, a senhora do líder proibiu ele de falar com o povo cristão e agora está indo nas igrejas. Vamos abrir os nossos olhos espirituais?", afirmou Michelle em referência ao presidente Lula e a atual primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, sem citá-los nominalmente.