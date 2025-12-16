O evento de entrega de veículos para 206 municípios pelo governo de Goiás, em Goiânia, se tornou a antecipação de discursos para a eleição do próximo ano, com as falas do governador Ronaldo Caiado (UB) e do vice Daniel Vilela (MDB). Ambos retomaram a busca por comparação com as gestões do PSDB, com críticas e acusações principalmente ao último mandato do ex-governador Marconi Perillo, e realizaram convocação da base aliada para alcançar a “continuidade” em 2026.\nOs dois, assim como o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), lembraram das dívidas recebidas em 2019 e apontaram as pendências da administração anterior com pagamentos de contrapartidas da Saúde e transporte escolar junto às prefeituras. Além disso, Caiado e Daniel voltaram a imputar a existência de esquemas de corrupção nas gestões tucanas.