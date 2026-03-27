Apesar de ainda aguardar a definição do PSD sobre o nome do partido que disputará a Presidência da República, o governador Ronaldo Caiado voltou a falar como candidato na manhã desta quinta-feira (26), até “desafiando” o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e reforçando comparações entre eles e suas gestões.\n“Vamos ver quem é que tem aí 40 anos de vida pública, não tem uma mácula, vamos ver quem é que tem realização. Por exemplo: o Lula falava de programa social. Eu quero desafiar ele”, afirmou Caiado durante a abertura do 3º Encontro Nacional de Comitiva de Muladeiros, mencionando os benefícios sociais do Estado e a atuação das forças de segurança.\nNo evento, no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia, o governador voltou a falar na quebra da polarização entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (RJ), pré-candidato a presidente pelo PL, afirmando que as “bolhas foram feitas para serem rompidas” e rejeitou haver “bolha consolidada”. Caiado indicou novamente que a candidatura presidencial do PSD terá “independência”, sem “vinculações”.