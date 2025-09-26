O governador Ronaldo Caiado (UB) inaugurou, nesta quinta-feira (25), a ala infanto-juvenil do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), em evento que teve discursos com tom de despedida e de pré-campanha. Caiado pretende disputar a eleição para presidente da República em 2026 e deixará o mandato no final de março. Em discurso, voltou a dizer que o vice-governador, Daniel Vilela (MDB), será seu sucessor, e fez pedido de “continuidade”.O Cora é visto como uma das principais marcas do segundo mandato de Caiado. A unidade está em funcionamento desde o início de junho, mas foi oficialmente inaugurada nesta quinta por ser o aniversário do governador. “Estou encerrando meu mandato. É o meu último aniversário como governador do estado de Goiás. Mas eu quis me dar esse presente”, disse Caiado, em coletiva antes do evento. O governador também afirmou que o hospital não se limitará a atender goianos, mas, conforme o Sistema Único de Saúde (SUS), “é para toda a população brasileira”. Caiado disse estar orgulhoso pela inauguração e destacou que a próxima etapa, referente ao tratamento para adultos, será executada no próximo mandato “cabendo ao Daniel”, em parceria com o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB). “Como governador, como médico, tenho certeza que cumpri com aquilo que eu esperava fazer no meu governo e que Deus espera dos homens e mulheres de bem do nosso estado e do nosso País”, disse Caiado.Ao mencionar Daniel no discurso, reforçou que o vice tem “espírito público” e “caráter”, além de ter lembrado o legado de seu pai, o ex-governador Maguito Vilela (MDB). “Da mesma maneira que vocês me atenderam nas eleições de nossos prefeitos e do prefeito da capital Sandro Mabel… eu peço a vocês deem continuidade aqueles políticos que têm compromisso de gastar o dinheiro público corretamente e não acham que cargo público foi feito para se enriquecer”, disse o governador. Quanto à eleição nacional, Caiado afirmou que, se tiver oportunidade de chegar “no escalão superior”, o Brasil será “respeitado mundialmente”. “Da mesma maneira que nós devolvemos Goiás aos goianos nós devolveremos o Brasil aos brasileiros”, declarou.O governador também lembrou que, ao longo de seu mandato, manteve diálogo com os demais Poderes e órgãos autônomos. “Não se governa na briga, não se governa no confronto. Se governa construindo a paz e cada vez mais produzindo resultados para a população”, disse. Caiado é defensor da anistia para envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 em nome de uma “pacificação” nacional.EstratégiaO evento foi realizado no estacionamento do Cora. O governador chegou pela entrada principal e cumprimentou apoiadores no caminho até o palco, acompanhado pela primeira-dama e pré-candidata ao Senado, Gracinha Caiado; Daniel e sua esposa, Iara Vilela; o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB); a vice-prefeita da capital, Cláudia Lira (Avante); além de apoiadores políticos, como deputados estaduais e federais.A caminhada até o palco foi feita ao som da música The Best (O Melhor, em tradução livre), de Tina Turner. A mesma música também foi a “trilha sonora” do momento em que o governador foi chamado para iniciar seu discurso. O evento reuniu cerca de 1,5 mil pessoas. O Giro mostrou que aliados se empenharam para mobilizar a base em Goiânia e no interior. A inauguração foi realizada com a presença de representantes dos tribunais de Justiça (TJ-GO), de Contas do Estado (TCE-GO), de Contas dos Municípios (TCM-GO) e Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). Também participaram integrantes do Ministério Público (MP-GO) e da Defensoria Pública (DPE-GO), além de empresários e de lideranças religiosas.O Cora está localizado às margens da BR-153, no setor Barravento, em terreno que foi doado em 2021 pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A ordem de serviço para a ala infanto-juvenil foi assinada em fevereiro de 2023. Na mesma data, foi firmado termo de colaboração entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) e a organização da sociedade civil (OSC) Fundação Pio XII para a construção e gestão da unidade. A unidade custou R$ 255 milhões (R$ 192,7 milhões na estrutura e R$ 63,2 milhões em equipamentos) e foi realizada em 25 meses. O recurso é do governo estadual. A obra também recebeu doações de artistas. Em seus discursos, Caiado e o presidente da Pio XII e diretor-geral do Cora, Henrique Prata, se chamaram de “irmão” e lembraram uma amizade de mais de 40 anos. A entidade também é a responsável pela condução do Hospital do Amor, localizado em Barretos (SP).Em outubro de 2023, o TCE-GO decidiu apurar o modelo de contratação da Pio XII em Goiás, diante da falta de licitação ou chamamento público para a escolha da entidade. O diretório estadual do PSDB foi responsável por protocolar representação no tribunal, apontando suposta improbidade administrativa e inconstitucionalidade. Na época, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), adversário de Caiado, era presidente da sigla em Goiás. Cerca de dois meses depois, o tribunal sinalizou (decisão sobre outro caso, mas com tema semelhante) a possibilidade de se posicionar contra a contratação feita para a construção do Cora. A reação ocorreu nos bastidores e via Alego, que protocolou e aprovou, em menos de 24 horas, projetos que aumentaram o rigor para prestação de contas do TCE-GO. Depois que a matéria foi sancionada, os membros da corte assinaram nota conjunta em que classificaram a norma como “represália” e “ingerência”.O embate continuou quando, em dezembro, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) entrou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a nova norma. No entanto, a crise diminuiu no ano seguinte. Em fevereiro, o TCE-GO recuou. Em agosto, o tribunal decidiu arquivar a representação do PSDB. O relator foi Sebastião Tejota, que foi elogiado por Caiado no discurso do evento desta quinta, pela demonstração de apoio ao Cora. CríticaSem citar Perillo diretamente, Caiado fez referência ao adversário. “Alguém considerava isso (o hospital) um caixotinho. E que o câncer atinge apenas 2% (porcentual de crianças entre os pacientes). A vida não tem valor ponderal”, disse o governador. A declaração de Caiado faz referência a fala de Perillo durante café da manhã no Hospital Araújo Jorge, em abril deste ano.O tema também foi citado em peça publicitária apresentada durante o evento desta quinta. “Foi uma luta difícil. Imagine vocês que tiveram pessoas que se colocaram frontalmente contra a construção desse hospital. E disseram ‘olha, isso significa 2% das pessoas acometidas’. Para vocês terem uma ideia, o câncer infantil é a maior causa mortis da criança de 0 a 19 anos. Não se mede a vida por percentual”, disse o governador.