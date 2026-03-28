Em evento do governo estadual para a entrega de veículos a 56 municípios goianos, nesta sexta-feira (27), o vice-governador Daniel Vilela (MDB) aproveitou seu discurso para responder as queixas de secretários sobre a estrutura das pastas. Logo no início, ao cumprimentar o secretário estadual de Relações Institucionais, Armando Vergílio, o vice-governador valorizou o trabalho da pasta, mas ressaltou que o auxiliar “não perde a oportunidade de dizer que a estrutura dele é pequena e precisa de mais”, disse o emedebista, de forma descontraída.\n“Seguindo aí uma máxima generalizada de todos os secretários que sempre estão, insistentemente, pedindo o aumento das suas estruturas”, completou Daniel, chamando a Serint de uma das “secretarias de maior protagonismo” na atual gestão estadual.\nO emedebista prosseguiu no tema evocando a memória do ex-governador e ex-prefeito Iris Rezende. “O Iris. Tive o privilégio da convivência com ele também, e ele sempre dizia algo que me marcou: que quem faz o tamanho do órgão público, da secretaria, não é a própria secretaria ou o próprio órgão. É o próprio secretário. Ele é quem dá a tônica, a dinâmica da competência e da grandeza funcional”, afirmou Daniel, continuando a fazer outros elogios.