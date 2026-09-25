O governador Daniel Vilela (MDB) vence nas duas simulações de segundo turno da disputa ao governo de Goiás na nova rodada da pesquisa Quaest/TV Anhanguera, realizada dos dias 20 a 23 de setembro.\nA vantagem do emedebista é de 26 e 47 pontos porcentuais nos cenários contra o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e contra o senador Wilder Morais (PL), respectivamente.\nEm possível embate com o ex-governador, o emedebista tem 53% contra 27% do tucano. Os indecisos somam 11% e 9% indicam votos nulo e branco ou não comparecimento. Na rodada anterior da pesquisa, de agosto, o cenário era semelhante: 53% a 28%.\nQuaest/TV Anhanguera para o Senado: Gracinha tem 21%; Gayer, 13%; e Zacharias, 12%\nQuaest/TV Anhanguera: Daniel lidera com 42%; Marconi (19%) e Wilder (15%) empatam tecnicamente\nFlávio e Lula crescem em Goiás e superam Caiado após queda de 9 pontos