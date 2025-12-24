Em novo capítulo de sua tramitação na Câmara Municipal de Goiânia, marcada por intenso vaivém desde agosto, o projeto de lei que revoga a Taxa de Limpeza Pública (TLP), a taxa do lixo, de autoria de Lucas Vergílio (MDB), teve votação adiada após a aprovação de emenda apresentada por Thialu Guiotti (Avante), nesta terça-feira (23), que passou em placar apertado de 19 votos favoráveis e 14 contrários. O movimento foi lido pela oposição como uma “manobra” para um novo adiamento.\nO projeto não constava originalmente na pauta de votação do dia, mas foi incluído após articulação dos vereadores Igor Franco (MDB) e Coronel Urzêda (PL), que reuniram assinaturas para levar a matéria ao plenário. No entanto, no momento em que a proposta foi colocada em discussão pela mesa diretora, Guiotti apresentou a emenda modificativa, aprovada pela maioria dos presentes.