O pagamento de emendas de comissão destinadas Goiás registrou crescimento entre 2020 e 2026, somando R$ 974 milhões ao longo do período. O aumento ocorreu também em âmbito nacional, depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, em 2022, a inconstitucionalidade das emendas de relator, que ficaram conhecidas como “orçamento secreto” por não identificarem o autor da indicação.\nAs emendas de comissão não têm execução obrigatória e são previstas no Orçamento a partir da decisão de colegiados temáticos da Câmara dos Deputados e do Senado - como as comissões de Saúde, de Assuntos Sociais e de Desenvolvimento Regional e Turismo, por exemplo. Existe obrigatoriedade de identificação de autores das emendas de comissão desde 2024. O Congresso Nacional também conta com as emendas individuais e de bancada, que são impositivas.