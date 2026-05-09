Em um cenário de reorganização de tarefas em parte dos órgãos da Prefeitura de Goiânia, a execução das emendas impositivas dos vereadores e do programa Obras Cidadãs será transferida da Secretaria de Articulação Institucional e Captação (Secap) para a Secretaria de Governo (Segov). A informação foi confirmada pelo prefeito Sandro Mabel (UB).\nDe acordo com Mabel, o ex-titular da Secap Vanderlei Toledo Júnior passará a integrar a equipe da Segov. No entanto, o andamento das emendas e do programa (cumprimento de prazos e execução) continuará sob supervisão de Danielle Oliveira, que chegou ao comando da Secap há cerca de 20 dias, com a missão de destravar o andamento de processos administrativos necessários para a entrega de obras e ações prioritárias da gestão.\nA Segov é a pasta responsável pela articulação política da Prefeitura e atua diretamente no relacionamento com a Câmara de Goiânia. As emendas representam 2% da receita corrente líquida (RCL) do município e têm execução obrigatória. Por meio delas, os parlamentares indicam o destino de recursos do Orçamento da Prefeitura para beneficiar suas bases eleitorais.