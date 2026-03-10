A Prefeitura de Goiânia aguarda manifestação do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) sobre a situação das emendas impositivas dos vereadores diante dos ajustes recomendados pelo órgão em relação à transparência. Enquanto a análise não é concluída, o pagamento das indicações referentes ao Orçamento de 2026 está suspenso. Segundo o Paço, a medida segue determinações do Supremo Tribunal Federal (STF) e do próprio TCM-GO.Em outubro do ano passado, o STF determinou a adoção de mecanismos que garantam maior transparência e rastreabilidade na destinação das emendas parlamentares em todo o País, em decisão do ministro Flávio Dino na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 854. A Prefeitura, por meio da Secretária Municipal de Articulação Institucional e Captação (Secap), diz que além de seguir as recomendações citadas, também passou a considerar recomendação nº01/2026 do Ministério Público de Contas (MPC) do TCM-GO, que solicita a suspensão do pagamento das emendas até o cumprimento total da ADPF - que, na prática, significa a implementação das ferramentas de transparência. O titular da Secap, Vanderlei Toledo Júnior, afirma ao POPULAR que o TCM-GO ainda não deu prazo para retornar com as análises sobre os ajustes recomendados, mas que há sinalizações de que estão em “fase final”. “Estamos trabalhando incansavelmente para atender integralmente”, afirma. O secretário, por outro lado, pondera que pode haver complicações no pagamento das destinações se a resposta do tribunal de contas ficar para o mês maio. O TCM-GO informou, em nota, que está conduzindo um levantamento junto aos municípios goianos para verificar as estruturas de transparência adotadas pelas administrações locais. No caso de Goiânia, as informações solicitadas foram encaminhadas pela Prefeitura no dia 2 de março, segundo o tribunal, e estão atualmente em processo de validação técnica. O presidente da corte de contas, Joaquim de Castro, afirmou à reportagem que esse processo deve ficar pronto “o quanto antes”.ResoluçãoA partir da decisão do Supremo, o TCM-GO comunicou os municípios goianos sobre os efeitos da determinação e editou, em dezembro do ano passado, a Resolução Normativa nº 10/2025, que disciplina os procedimentos necessários para o cumprimento das exigências.Entre as medidas previstas está a criação ou adequação de portais de transparência para a divulgação detalhada das emendas parlamentares. A decisão do STF também atribuiu aos tribunais de contas a responsabilidade de certificar as plataformas criadas pelos entes públicos para garantir a publicidade das informações.O pagamento das emendas foi levantado por alguns parlamentares na primeira reunião do ano do prefeito Sandro Mabel (UB) com integrantes do grupo governista, no Paço, no dia 23 de fevereiro. O foco do encontro foi a apresentação do programa Obras Cidadãs - de pequenas intervenções nos bairros - e os projetos de lei de interesse do Executivo que estão para ser enviados à Câmara. Entretanto, diante das queixas sobre o andamento das emendas, chegou a ser pré-agendada uma nova reunião para tratar especificamente sobre o tema, o que não aconteceu. Segundo a Prefeitura, o encontro não tem mais uma data para ser realizado, já que o Paço aguarda a resposta do TCM-GO. A ideia é de a Prefeitura dar esclarecimentos sobre destinações não acatadas, além de atuar em favor de consenso entre as determinações do TCM-GO e as demandas dos vereadores.Como mostrou O POPULAR, a Prefeitura barrou 370 das 975 emendas impositivas apresentadas pelos vereadores ao Orçamento de 2026. Os motivos mais frequentes foram problemas de registro, regularidade e CNPJs de entidades não governamentais; e falta de clareza e detalhamento da destinação dos recursos.