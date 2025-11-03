Os vereadores de Goiânia poderão indicar o destino de R$ 177,5 milhões do Orçamento de 2026 da Prefeitura de Goiânia. Com isso, cada um dos 37 parlamentares terão direito de enviar R$ 4,7 milhões em obras e serviços para suas bases eleitorais. A previsão de emendas impositivas parlamentares consta na proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026, enviada pelo Executivo à Câmara na sexta (31).\nNa LOA 2025, os parlamentares puderam indicar R$ 176 milhões. No entanto, o valor individual era maior, de R$ 5 milhões. Essa diferença existe porque, até 2024, a Câmara tinha 35 vereadores titulares. Devido ao aumento da população da capital no último censo, para 1,4 milhão de habitantes, os vereadores aprovaram projeto, em 2023, que ampliou a quantidade de cadeiras para 37. Este ajuste no número de representantes de acordo com o aumento populacional está previsto na Constituição Federal.