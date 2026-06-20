Pelo menos 42 cidades de Goiás têm emenda impositiva de vereadores prevista em lei orgânica. Com isso, os parlamentares têm o direito de indicar o destino de uma parcela do orçamento municipal, beneficiando suas bases eleitorais com serviços e obras. O dado demonstra o avanço das câmaras sobre o orçamento das prefeituras, a exemplo do que já ocorre entre assembleias legislativas e governos estaduais e Congresso Nacional e União.\nO número faz parte de levantamento da Secretaria de Controle Externo de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), realizado no âmbito de processo que analisa a transparência das emendas, seguindo determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). A avaliação da corte de contas ainda está em andamento e atualmente apenas Goiânia tem liberação para executar emendas em 2026.