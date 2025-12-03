Finalizadas as duas rodadas de audiências públicas para debater o substitutivo do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026, da Prefeitura de Goiânia, o relator da proposta, Lucas Vergílio (MDB), afirmou ao POPULAR nesta terça-feira (2) que agora se debruçará na análise das emendas apresentadas pelos vereadores para então elaborar o relatório que será apreciado pela Comissão Mista, em data ainda não definida.\nA última segunda-feira (1º) foi a data-limite para apresentação de emendas e, até a ocasião, de acordo com dados parciais disponíveis no Sistema Unificado de Administração Pública (Suap), da Câmara de Goiânia, apenas Aava Santiago (PSDB), Fabrício Rosa (PT), Kátia Maria (PT) haviam feito sugestões à LDO, totalizando pelo menos 12 novas adições ao texto original enviado pelo Executivo.