O secretário da Fazenda de Goiânia, Valdivino Oliveira, afirmou, nesta quinta-feira (2), que as emendas à proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026, apresentadas em relatório na Comissão Mista na segunda (29) “aumentam a burocracia do Estado, o desperdício de tempo e de dinheiro da Prefeitura”. Oliveira afirmou que é preciso discutir parte delas, que “foram feitas no calor, digamos assim, de uma discórdia”.\nO principal ponto de debate é quanto ao índice de abertura de crédito adicional de natureza suplementar de 50% proposto pela Prefeitura. Na prática, o dispositivo garante ao Paço Municipal a autorização para remanejar (entre diferentes áreas) metade do Orçamento previsto para 2026 (estimado em cerca de R$ 10 bilhões) sem pedir autorização da Câmara. Diante do embate com a Casa, existe sinalização para diminuir para 30%.