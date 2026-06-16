O governo estadual pretende entregar para a iniciativa privada a gestão de áreas públicas com potencial de rendimento a partir de novos empreendimentos imobiliários, por meio dos chamados Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs). De acordo com a Secretaria Estadual de Administração (Sead), o parceiro privado responsável pela administração do primeiro fundo imobiliário do estado será escolhido por licitação, depois da aprovação pela Assembleia Legislativa (Alego) e sanção pelo governador Daniel Vilela (MDB) de projeto que autoriza o estado a alienar e transferir “bens imóveis dominicais”.\nApesar de confirmar a gestão privada, a proposta em apreciação pelos deputados estaduais desde a última terça-feira (9) estabelece que o governo será cotista majoritário em todos os fundos que forem criados e continuará com a prerrogativa de decidir quais imóveis serão cedidos para os investimentos. O texto define que a administração “manterá, direta ou indiretamente, a maioria das cotas de cada FII, e será vedada a perda do controle estatal majoritário, salvo mediante autorização legislativa específica”.