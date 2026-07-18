“Os próximos escândalos de corrupção já existem e eles estão em PDFs e nos bancos de dados públicos. O que falta agora é só fazer esses cruzamentos. Com a inteligência artificial, isso vai se tornar cada vez mais recorrente.”\nA constatação é do empreendedor goiano Gianluca Ferro, de 36 anos. Aficionado por inteligência artificial e “idealista por excelência”, ele teve uma ideia em uma madrugada no ano passado: reunir em um só site todos os projetos de lei dos 11 vereadores de Piracanjuba, cidade de 24,8 mil habitantes do Sul goiano.\nContudo, ao mexer nos Portais de Transparência tanto da Câmara Municipal quanto da Prefeitura, esbarrou em uma dificuldade clássica - a falta de acessibilidade nos dados, as informações cifradas e/ou fragmentadas, a peleja para encontrar projetos de lei, contratos em PDFs ilegíveis e dados que só com conhecimento técnico para serem localizados.