Enquanto a operação para compra do novo prédio para o Hugo é incerta, o governo de Goiás está mais otimista com a autorização nesta semana de um outro empréstimo, de 90,36 milhões de dólares (cerca de R$ 470 milhões), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Programa de Modernização da Gestão Fiscal (Profisco III). Trata-se do primeiro empréstimo a ser contratado pelo atual grupo no governo, considerando o período de mandato do ex-governador Ronaldo Caiado, que começou em 2019.\nA viabilidade da operação depende apenas de autorização do Senado. O senador Vanderlan Cardoso (PSD), que tem acompanhado o processo em apoio ao governo, afirma que é possível que a votação ocorra nesta terça-feira (1º) ou até quarta-feira (2).\nO POPULAR havia mostrado em abril que o governo de Goiás obteve duas autorizações para contratar empréstimos internacionais, que somam R$ 1,27 bilhão. Para o Profisco, houve aval em setembro de 2024. Já em março deste ano, a autorização foi para R$ 820 milhões do Programa de Competitividade e Inovação (Proinvestimento), também do BID.