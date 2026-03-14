A base aliada ao governador Ronaldo Caiado (PSD) e ao vice-governador e pré-candidato ao governo estadual Daniel Vilela (MDB) realizará neste sábado (14), em Jaraguá, o primeiro encontro do grupo para estruturação da campanha eleitoral deste ano em Goiás. Com presença prevista de lideranças estaduais e pré-candidatos majoritários, o evento marcará o lançamento da chapa majoritária, à exceção do nome para a vice-governadoria, e terá os principais discursos focados na comparação entre a gestão atual e as anteriores, além da cobrança por engajamento no projeto.\nAlém dos 32 deputados estaduais integrantes da base aliada na Assembleia Legislativa e 12 dos 17 federais, a reunião contará com as participações confirmadas do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que efetivará a filiação de Caiado ao partido, e do presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), para demonstração de apoio do comando da sigla ao projeto de Daniel. São esperados ainda pela organização cerca de 200 prefeitos e 1 mil vereadores goianos.