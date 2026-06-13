A relevância do engajamento de lideranças regionais e a “continuidade” das ações da gestão de Ronaldo Caiado (PSD) a partir de uma eventual vitória de Daniel Vilela (MDB) na eleição deste ano para o Palácio das Esmeraldas foram os principais temas dos discursos do quarto encontro da base governista, realizado neste sábado (13), em Uruaçu, no Norte goiano. Segundo a organização, o evento reuniu 4 mil pessoas. Entre as autoridades estavam 61 prefeitos.\nNo discurso, Daniel fez agradecimento a Caiado e disse que, desde que assumiu o governo, no final de março, segue “sua orientação e seu caminho”. O emedebista ainda ressaltou a parceria do estado com os prefeitos e mencionou atuação do governo em áreas como Educação, Saúde e segurança pública e social.\nPré-candidato a presidente da República, Caiado lembrou que foi eleito no primeiro turno com cerca de 52% dos votos, mas chegou ao final da gestão com 88% de aprovação. O ex-governador relatou sua trajetória em busca de espaço para a pré-candidatura nacional e a estratégia de viajar pelo País, que está em andamento.